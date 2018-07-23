Промвиробництво в Україні у І півріччі 2018 року зросло на 2,5%

У червні індекс промислової продукції склав 102,5%

Промислове виробництво в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення АТО на Донбасі) у І півріччі 2018 року зросло на 2,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Як зазначається, у порівняно із травнем 2018 року у червні 2018 року сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 100,2%. Крім того, зазначається, що у червні 2018 року проти червня 2017 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 102,5%.

"У січні-червні 2018 р. порівняно із січнем-червнем 2017 р. індекс промислової продукції склав 102,5%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів - 101,6%, переробній - 102,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 104,3%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у державному бюджеті на 2018 рік прогнозований ріст промислового виробництва становить 3,9%.