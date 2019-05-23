Промпроизводство резко ускорило рост

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост в промышленности наблюдается второй месяц подряд

Объемы промышленного производства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 5,2%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-апрель промпроизводство выросло на 0,6%.

За первые четыре месяца в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,3%, в перерабатывающей промышленности - 1,2%%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован падение на 3,9%.

Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре последние месяца.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018году - 1,6%.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 п.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.