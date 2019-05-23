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Промвиробництво різко прискорило зростання

Новини » Економіка    23.05.2019 - 17:47
Промвиробництво різко прискорило зростання
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання в промисловості спостерігається другий місяць поспіль

Обсяги промислового виробництва в квітні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 5,2%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Промвиробництво різко прискорило зростання

За даними статистичного відомства, за січень-квітень промвиробництво зросло на 0,6%.

За перші чотири місяці до добувної промисловості і розроблення кар'єрів зростання склало 1,3%, у переробній промисловості - 1,2%%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано падіння на 3,9%.

Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за останні чотири місяці.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, в 2018году - 1,6%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в. п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.

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