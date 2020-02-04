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Промоутер Ломаченко готов организовать бой с Дэвисом

Новости » Спорт     04.02.2020 - 11:45
Промоутер Ломаченко готов организовать бой с Дэвисом
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Для этого американец должен быть готов к противостоянию

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов организовать бой украинского чемпиона по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко с обладателем титула WBA Regular американцем Джервонтой Дэвисом. Об этом сообщает boxingnews24.com.

Однако, со слов Арума, данный поединок может состояться только когда менеджер Дэвиса экс-чемпион в пяти весах Флойд Мейвезер-младший убедится в полной готовности своего бойца к данной встречи.

"Флойд сильно отличается от Эдди Хирна: он боксер и его не так сильно интересуют деньги. Мейвезер не выпустит своего боксера в ринг, если не будет убежден в его готовности. Впрочем, если Джервонта будет готов, я обещаю очень хороший бой", - сказал Арум.

Джервонта Дэвис давно хочет встретиться с Ломаченко. Сам украинец в конце 2018 года, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем.

Однако сейчас для украинского боксера подготавливают объединительный бой с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Напомним, этот поединок вошел в топ-20 самых ожидаемых в 2020 году.

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