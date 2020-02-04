Промоутер Ломаченко готовий організувати бій з Девісом

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Для цього американець повинен бути готовий до протистояння

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум готовий організувати бій українського чемпіона за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка з володарем титулу WBA Regular американцем Джервонтой Девісом. Про це повідомляє boxingnews24.com.

Однак, зі слів Арума, цей поєдинок може відбутися тільки коли менеджер Девіса екс-чемпіон в п'яти вагах Флойд Мейвезер-молодший переконається в повній готовності свого бійця до даної зустрічі.

"Флойд сильно відрізняється від Едді Хірна: він боксер і його не так сильно цікавлять гроші. Мейвезер не випустить свого боксера в ринг, якщо не буде переконаний в його готовності. Втім, якщо Джервонта буде готовий, я обіцяю дуже хороший бій", - сказав Арум.

Джервонта Девіс давно хоче зустрітися з Ломаченко. Сам українець в кінці 2018 року, кажучи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем.

Однак зараз для українського боксера готують об'єднавчий бій з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі. Нагадаємо, цей поєдинок увійшов в топ-20 найбільш очікуваних у 2020 році.