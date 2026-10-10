Промисловий гігант "АрселорМіттал" зупиняє виробництво після серії ракетних атак РФ

Рішення про зупинку ухвалили після чотирьох руйнівних ракетних атак, унаслідок яких загинули шестеро працівників, ще понад 18 людей отримали поранення.

Первинне металургійне виробництво вже зупинено.

Протягом наступних двох місяців триватиме підготовка до безпечної зупинки та консервація промислових активів.

Головна мета - зберегти людей та активи для відновлення роботи після завершення бойових дій.

"Хочу наголосити, що холодна зупинка - це не просто призупинення виробництва. Це запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу та спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу", - зазначив генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

У керівництві запевнили, що група ArcelorMittal не залишає Україну. Проте наразі безпечна робота залишається неможливою через тривання війни.

"Наш пріоритет номер один - зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди", - додав Мауро Лонгобардо.

Після завершення війни та за наявності відповідних умов компанія планує розпочати діалог з Урядом України щодо можливого відновлення діяльності.