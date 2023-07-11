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Промисловість не працюватиме на повну, доки не будуть розблоковані порти, - "Метінвест"

Фото: промисловість не працюватиме на повну, доки не будуть розблоковані порти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Через блокаду портів традиційні логістичні шляхи виявилися заблокованими, через що українські підприємства не можуть відновити виробництво на повну потужність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова.

"Вибудувані раніше логістичні ланцюги не працювали, а без портів у нових бракує потужності, щоб задовольнити потреби економіки України. Через блокаду з чорноморських портів довелося піти багатьом вантажам, і їх переспрямували на залізницю, на європейські прикордонні переходи. А вони були не готові до того, щоб з цими обсягами впоратися. І тому важка промисловість не може працювати на повну потужність. Зараз металургійні підприємства "Метінвесту" завантажені на 60-70%, а гірничо-збагачувальні комбінати взагалі на 35-40% від довоєнних показників", - пояснив Риженков.

Водночас він наголосив, що попри значні логістичні складнощі компанія намагається виконувати свої зобов’язання перед іноземними партнерами, та перед бюджетом і народом України.

"Навіть за сьогоднішніх умов ми генеруємо позитивний грошовий потік, і тому в змозі працювати з кредиторами та інвесторами, і навіть робити певні інвестиції. Поки що ми прогнозуємо таку ж ситуацію і в найближчому майбутньому. Тому компанія буде обслуговувати свої борги, буде повністю виконувати зобов’язання перед інвесторами", - запевнив Риженков.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий Фронт".

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