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Промышленность не будет работать по полной, пока не будут разблокированы порты, - "Метинвест"

Фото: промышленность не будет работать по полной, пока не будут разблокированы порты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за блокады портов традиционные логистические пути оказались заблокированы, из-за чего украинские предприятия не могут возобновить производство на полную мощность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова.

"Выстроенные ранее логистические цепи не работали, а без портов у новых не хватает мощности, чтобы удовлетворить потребности экономики Украины. Из-за блокады из черноморских портов пришлось пойти многим грузам, и их перенаправили на железную дорогу, на европейские пограничные переходы. А они были не готовы к тому. , чтобы с этими объемами справиться.И потому тяжелая промышленность не может работать на полную мощность. Сейчас металлургические предприятия "Метинвеста" загружены на 60-70%, а горно-обогатительные комбинаты вообще на 35-40% от довоенных показателей", - пояснил Рыженков. .

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на значительные логистические сложности, компания пытается выполнять свои обязательства перед иностранными партнерами, и перед бюджетом и народом Украины.

"Даже при сегодняшних условиях мы генерируем положительный денежный поток, и потому в состоянии работать с кредиторами и инвесторами, и даже делать определенные инвестиции. Пока мы прогнозируем такую же ситуацию и в ближайшем будущем. Поэтому компания будет обслуживать свои долги, будет полностью выполнять обязательств перед инвесторами", - заверил Рыженков.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".

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