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Промисловість перебуває у стагнації, підвищення тарифів УЗ призведе до закриття підприємств, - експерт

Фото: підвищення тарифів УЗ призведе до закриття підприємств (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

"Гармонізація" вантажних тарифів, яку має на меті запровадити Укрзалізниця, може остаточно підкосити видобувну галузь, яка й без того перебуває у стагнації через втрату виробничих потужностей.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

"Сьогодні кожна компанія в добувній галузі несе витрати у вигляді податків за ведення господарської діяльності. Плюс треба нести витрати за те, що роздувається операційна діяльність залізничної компанії", - зауважила Оринчак.

Вона наголосила, що у галузі через військові дії відбувається стагнація, а 40% компаній просто зупинилися. 

«"Якщо ще на 10-15% підніметься логістика, то добувний бізнес буде не тільки в стагнації, він буде непривабливим. Це означає зупинку підприємств та втрату клієнтів для "Укрзалізниці". Від цієї ситуації ніхто не виграє. Тому ми просимо керівництво держави ще раз звернути на це увагу", - каже Оринчак. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" подала до уряду план підвищення тарифів на перевезення: якщо його приймуть, вартість перевезення будматеріалів зросте на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.
 
У свою чергу президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що якщо УЗ підвищить тарифи на вантажні перевезення, ціна на будівельні матеріали зросте, а про знижки доведеться забути.

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Укрзалізниця