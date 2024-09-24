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Промышленность находится в стагнации, повышение тарифов УЗ приведет к закрытию предприятий, - эксперт

Фото: повышение тарифов УЗ приведет к закрытию предприятий (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Гармонизация" грузовых тарифов, цель которой ввести Укрзализныця, может окончательно подкосить добывающую отрасль, которая и без того находится в стагнации из-за потери производственных мощностей.

Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС .

"Сегодня каждая компания в добывающей отрасли несет расходы в виде налогов за ведение хозяйственной деятельности. Плюс нужно нести расходы за раздувание операционной деятельности железнодорожной компании", - отметила Оринчак.

Она подчеркнула, что в отрасли из-за военных действий происходит стагнация, а 40% компаний просто остановились.

Если еще на 10-15% поднимется логистика, то добывающий бизнес будет не только в стагнации, он будет непривлекательным. Это означает остановку предприятий и потерю клиентов для "Укрзализныци". От этой ситуации никто не выиграет. Поэтому мы просим руководство государства еще раз обратить на это внимание", – говорит Оринчак.

Напомним, "Укрзализныця" подала в правительство план повышения тарифов на перевозку: если его примут, стоимость перевозки стройматериалов вырастет на 52%, руды и уголь – на 7%, возврат пустых вагонов – на 67%.

В свою очередь, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий заявил, что если УЗ повысит тарифы на грузовые перевозки, цена на строительные материалы возрастет, а о скидках придется забыть.

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Укрзализныця