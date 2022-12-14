"Прометей" впевнено здолав "Клуж" і закріпився в зоні плей-офф Єврокубка

Єврокубок, група A, 8-й тур

"Прометей" – "Клуж" – 105:82 (28:27, 23:30, 28:15, 26:10)

Старт двобою вийшов рівним. Жодній із команд не вдалося піти у відрив, тож у середині першої чверті рахунок був нічийним (16:16). Згодом слобожанці провели два короткі успішні відрізки, але втримати здобуту перевагу не змогли. Сирена зафіксувала всього +1 пункт.

Початок другої 10-хвилинки минув у схожому ключі. Та поступово "Клуж" почав домінувати. Спершу гості відірвалися на 7 очок, але "Прометей" ліквідував дефіцит і зрівняв рахунок (50:50). Та далі ривок знову вдався румунському клубу, тож на велику перерву "Клуж" пішов із +6.

А ось друга половина двобою ознаменувалася повною перевагою слобожанців. Український гранд швидко наздогнав суперника та почав закладати фундамент майбутньої перемоги. Особливо старався Ондржей Балвін. Чеський центровий став головною дійовою особою на паркеті та забезпечив відрив "Прометею".

Фінальна чверть перетворилася в побиття "Клужа". Слобожанська команда методично збільшувала свою перевагу над гостями та завершила матч на рубежі +23. Найрезультативнішим у складі "Прометея" став згаданий Балвін – 23 очки, 6 підбирань, 3 передачі за 30 хвилин у грі.

Завдяки перемозі в Ризі український гранд піднявся на 5-те місце в групі Єврокубка. Підопічні Ронена Гінзбурга здобули 4 перемоги та чотири рази програли. Останній матч на міжнародній арені цьогоріч слобожанці зіграють 21 грудня проти "Венеції" на виїзді.