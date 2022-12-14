"Прометей" уверенно одолел "Клуж" и закрепился в зоне плей-офф Еврокубка

Еврокубок, группа A, 8-й тур

"Прометей" – "Клуж" – 105:82 (28:27, 23:30, 28:15, 26:10)

Старт поединка получился ровным. Ни одной из команд не удалось уйти в отрыв, так что в середине первой четверти счет был ничейным (16:16). Впоследствии слобожанцы провели два коротких успешных отрезка, но удержать полученное преимущество не смогли. Сирена зафиксировала всего +1 пункт.

Начало второй 10-минутки прошло в похожем ключе. Но постепенно "Клуж" начал доминировать. Сначала гости оторвались на 7 очков, но "Прометей" ликвидировал дефицит и сравнял счет (50:50). Но дальше рывок снова удался румынскому клубу, так что на большой перерыв "Клуж" ушел с +6.

А вот вторая половина поединка ознаменовалась полным преимуществом слобожанцев. Украинский гранд быстро настиг соперника и начал закладывать фундамент будущей победы. Особенно старался Ондржей Балвин. Чешский центровой стал главным действующим лицом на паркете и обеспечил отрыв "Прометея".

Финальная четверть превратилась в избиение "Клужа". Слобожанская команда методически увеличивала свое преимущество над гостями и завершила матч на рубеже +23. Самым результативным в составе "Прометея" стал упомянутый Балвин – 23 очка, 6 подборов, 3 передачи за 30 минут в игре.

Благодаря победе в Риге украинский гранд поднялся на 5-е место в группе Еврокубка. Подопечные Ронена Гинзбурга одержали 4 победы и четырежды проиграли. Последний матч на международной арене в этом году слобожанцы сыграют 21 декабря против "Венеции" на выезде.