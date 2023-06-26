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"Прометей" відкинув ультиматум баскетбольної федерації: гранд нагадав попередні умови

Фото: "Прометей" готовий грати лише в Суперлізі (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

У відкритому листі до Федерації баскетболу України слобожанський "Прометей" відхилив пропозицію провести прийдешній сезон у Вищій лізі. Вітчизняний гранд прагне повернутися до Суперліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Команда Ронена Гінзбурга не збирається грати в другому за рангом дивізіоні України. Слобожанці натомість закликали ФБУ переглянути рішення виконавчого комітету про недопуск команди до Суперліги.

"Прометей" відреагував на заяви президента федерації Михайла Бродського. Функціонер порадив українському гранду виставити команду на змагання у Вищій лізі та завоювати путівку до Суперліги за спортивним принципом. Однак, слобожанці нагадали про багатосторонню угоду, підписану в квітні зокрема і ФБУ, і "Прометеєм". У ній прямо передбачена участь команди в Суперлізі 2023/24.

"Можливо, рішення про недопуск клубу до Суперліги було прийнято членами виконкому, у зв'язку з необізнаністю з умовами договору, який було укладено. Якщо так, наш клуб готовий опублікувати підписаний всіма сторонами договір для усієї баскетбольної спільноти", – йдеться в заяві клубу.

Торік "Прометей" задля збереження кістяка команди в умовах повномасштабної війни переїхав до Риги. Підопічні Гінзбурга виступали в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, де здобули чемпіонський титул, а також дійшли до півфіналу Єврокубка. До цього слобожанці стали чемпіоном України 2020/21.

Фото: Відкритий лист "Прометея" до ФБУ (facebook.com/prometeybc)

До слова, раніше ФБУ проголосувала за повернення плей-офф Суперліги на прийдешній сезон.

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