UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Прометей" без турнірних наслідків програв "Венеції" у групі баскетбольного Єврокубка

Фото: Слобожанці програли на виїзді (https://t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" поступився італійській "Венеції" на груповому етапі Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 17-й тур

"Венеція" – "Прометей" – 108:92 (18:28, 27:29, 38:14, 25:21)

 

Розпочали матч команди на рівних. Утім, поступово "титани" заволоділи ініціативою. Підопічні Ронена Гінзбурга взялися створювати гандикап. За підсумками стартової чверті слобожанці вийшли на десяток очок переваги.

Господарі паркету вирівняли гру на початку другої 10-хвилинки. Венеціанці спробували відіграти відставання і скоротили дефіцит до -3. Та згодом "Прометей" підняв темп і не тільки відновив перевагу, а й відірвався від "Венеції" на 12 пунктів.

Велика перерва пішла на користь італійському колективу. Команда Невена Спахії переродилася і видала фантастичний ривок у дебюті (17:5). Як наслідок, венеціанці наздогнали "титанів", а далі почали громити слобожанців по обидва боки майданчика.

Домінантна третя чверть визначила перебіг подій у фінальній. Приголомшений "Прометей" спромігся знову заграти на рівних із господарями, але організувати камбек у відповідь хлопці Гінзбурга не змогли. Зрештою, "Венеція" оформила домашню перемогу.

Успіх, однак, став пірровим. "Прометей" раніше гарантував місце в плей-офф Єврокубка. Натомість "Венеція" вже не зможе піднятися в топ-6 групи змагань. У фінальному турі слобожанці зустрінуться з іспанським "Ховентутом" (7 лютого).

До слова, напередодні Дюрант перетнув рубіж 28000 очок під егідою НБА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол