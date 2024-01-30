"Прометей" без турнірних наслідків програв "Венеції" у групі баскетбольного Єврокубка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 17-й тур

"Венеція" – "Прометей" – 108:92 (18:28, 27:29, 38:14, 25:21)

Розпочали матч команди на рівних. Утім, поступово "титани" заволоділи ініціативою. Підопічні Ронена Гінзбурга взялися створювати гандикап. За підсумками стартової чверті слобожанці вийшли на десяток очок переваги.

Господарі паркету вирівняли гру на початку другої 10-хвилинки. Венеціанці спробували відіграти відставання і скоротили дефіцит до -3. Та згодом "Прометей" підняв темп і не тільки відновив перевагу, а й відірвався від "Венеції" на 12 пунктів.

Велика перерва пішла на користь італійському колективу. Команда Невена Спахії переродилася і видала фантастичний ривок у дебюті (17:5). Як наслідок, венеціанці наздогнали "титанів", а далі почали громити слобожанців по обидва боки майданчика.

Домінантна третя чверть визначила перебіг подій у фінальній. Приголомшений "Прометей" спромігся знову заграти на рівних із господарями, але організувати камбек у відповідь хлопці Гінзбурга не змогли. Зрештою, "Венеція" оформила домашню перемогу.

Успіх, однак, став пірровим. "Прометей" раніше гарантував місце в плей-офф Єврокубка. Натомість "Венеція" вже не зможе піднятися в топ-6 групи змагань. У фінальному турі слобожанці зустрінуться з іспанським "Ховентутом" (7 лютого).