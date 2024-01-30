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"Прометей" без турнирных последствий проиграл "Венеции" в группе баскетбольного Еврокубка

Венеция, Вторник 30 января 2024 23:02
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"Прометей" без турнирных последствий проиграл "Венеции" в группе баскетбольного Еврокубка Фото: Слобожанцы проиграли на выезде (https://t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" уступил итальянскрй "Венеции" на групповом этапе Еврокубка 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 17-й тур

"Венеция" – "Прометей" – 108:92 (18:28, 27:29, 38:14, 25:21)

Начали матч команды на равных. Впрочем, постепенно "титаны" завладели инициативой. Подопечные Ронена Гинзбурга принялись создавать гандикап. По итогам стартовой четверти слобожанцы вышли на десяток очков преимущества.

Хозяева паркета выровняли игру в начале второй 10-минутки. Венецианцы попробовали отыграть отставание и сократили дефицит до -3. Но потом "Прометей" взвинтил темп и не только восстановил преимущество, но и оторвался от "Венеции" на 12 пунктов.

Большой перерыв пошел на пользу итальянскому коллективу. Команда Невена Спахии переродилась и выдала фантастический рывок в дебюте (17:5). Как следствие, венецианцы догнали "титанов", а затем начали громить слобожанцев по обе стороны площадки.

Доминантная третья четверть определила ход событий в финальной. Ошеломленный "Прометей" смог снова заиграть на равных с хозяевами, но организовать камбэк в ответ ребята Гинзбурга не смогли. В конце концов "Венеция" оформила домашнюю победу.

Успех, однако, стал пирровым. "Прометей" ранее гарантировал место в плей-офф Еврокубка. В свою очередь "Венеция" уже не сможет подняться в топ-6 группы соревнований. В финальном туре слобожанцы встретятся с испанским "Ховентутом" (7 февраля).

К слову, накануне Дюрант пересек рубеж в 28000 очков под эгидой НБА.

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