"Прометей" пробився у "фінал чотирьох" Латвійсько-естонської баскетбольної ліги

Непростою перемогою "Прометея" зі Слобожанського завершився третій матч 1/4 фіналу Латвійсько-естонської баскетбольної ліги проти "Віймсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга, 1/4 фіналу, третій матч

"Прометей" – "Віймсі" – 59:57 (17:10, 10:20, 14:18, 18:9)

Після рівного дебюту вітчизняний гранд поступово захопив ініціативу. Слобожанці провели непоганий відрізок у першій чверті (10:2) та зумів піти у невеликий відрив. За підсумками десятихвилинку перевага "Прометея" над суперником склала 7 пунктів.

Непогано справи команди Ронена Гінзбурга йшли і в другій чверті. Слобожанці тримали "Віймсі" на безпечній відстані та, здавалося, контролюють хід подій. Та несподівано колектив із берегів Талліннської затоки додав і швидко нівелював перевагу "Прометея". Більше того, на велику перерву лідером пішов "Віймсі" (30:27).

Третя чверть принесла глядачам трохи гойдалок. Спершу слобожанці відіграли відставання, потім – знову опинилися у ролі тих, хто наздоганятиме. У середині 10-хвилинки в якийсь момент "Прометей" вдруге опинився попереду, але кінцівку чверті програв і дозволив "Віймсі" відірватися на солідні 7 пунктів.

Гра нервів розпочалася у вирішальні десять хвилин. Напружений старт перетворився в надію, коли капітан слобожанців Лукашов реалізував триочковий і повернув "Прометей" до гри повністю (52:52). Згодом влучні кидки Стефенса з лінії штрафних і данк Балвіна вивели команду Гінзбурга вперед. Перевагу вони вже не відпустили.

Отже, український гранд виграв чвертьфінальну серію та гратиме у "фіналі чотирьох" Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Найрезультативнішим у складі "Прометея" став чеський центровий Балвін (18 очок, 12 підбирань). У півфіналі суперником слобожанців стане "Тарту Улікоол".