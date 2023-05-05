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"Прометей" презентував нового менеджера: він працював у "Фенербахче" та Польщі

Фото: Броніслав Вавжинчик приєднався до "Прометея" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Новим спортивним директор слобожанського "Прометея" став польський фахівець Броніслав Вавжинчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Старт підготовки до нового сезону керівництво вітчизняного баскетбольного гранда розпочало зі змін у менеджменті. Новий спортдир слобожанців працював у Німеччині, Туреччині та Польщі.

Вавжинчик працював скаутом у "Фенербахче" та Польській федерації баскетболу. П'ять він сезонів він віддав німецькому "Ульму", який був суперником "Прометея" у Єврокубку 2022/23. Тепер польський фахівець займеться комплектацією команди на прийдешню кампанію.

"У мене є багато ідей, але спочатку ми повинні визначитися з гравцями, які у нас були в цьому сезоні, щоб точно знати, ким їх оточити. Однією з ідей, щодо якої, здається, всі дотримуються однієї думки, є латвійський гравець наступного сезону, тож наші вболівальники можуть очікувати, що це станеться, але поки що рано говорити про конкретні імена", – заявив Вавжинчик.

У сезоні 2022/23 "Прометей" під керівництвом Ронена Гінзбурга змагався у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі та Єврокубку. Слобожанці зуміли вибороти "золото" чемпіонату, а в континетальному турнірі драматично вилетіли в півфіналі. У новій кампанії гранд нібито відновить виступи в українській Суперлізі.

До слова, раніше "Прометей" зазнав поразки від "Тюрк Телекома" в півфіналі Єврокубка.

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