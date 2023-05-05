"Прометей" представил нового менеджера: он работал в "Фенербахче" и Польше

Старт подготовки к новому сезону руководство отечественного баскетбольного гранда приступило к изменениям в менеджменте. Новый спортдир слобожанцев работал в Германии, Турции и Польше.

Вавжинчик работал скаутом в "Фенербахче" и в Польской федерации баскетбола. Пять сезонов он отдал немецкому "Ульму" – сопернику "Прометея" в Еврокубке 2022/23. Теперь польский специалист займется комплектацией команды на грядущую кампанию.

"У меня есть много идей, но сначала мы должны определиться с игроками, которые у нас были в этом сезоне, чтобы точно знать, кем их окружить. Одной из идей, по которой, кажется, все придерживаются единого мнения, является латвийский игрок в следующий сезон, поэтому наши болельщики могут ожидать, что это произойдет, но пока рано говорить о конкретных именах", – заявил Вавжинчик.

В сезоне 2022/23 "Прометей" под руководством Ронена Гинзбурга соревновался в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге и Еврокубке. Слобожанцы сумели завоевать "золото" чемпионата, а в континетальном турнире драматически вылетели в полуфинале. В новой кампании гранд якобы возобновит выступления в украинской Суперлиге.