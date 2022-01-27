Прометей победил Хапоэль в баскетбольной Лиге чемпионов и прошел в следующий раунд: видеообзор

"Прометей" фантастически начал игру, украинский клуб повел в счете 9:0. К концу четверти клуб из Слобожанского только увеличивал преимущество, закончив первую четверть со счетом 27:12. Самым активным был Ди Джей Стефенс, набравший 10 очков.

Вторую четверть с рывка 11:0 начали хозяева, сократив счет до +4 в пользу "Прометея". Прервал спурт "Хапоэля" Д'Анджело Харрисон, забросивший 3-очковый бросок, а чуть позже еще один. Израильтяне сокращали счет даже до +5, однако несколько удачных действий Ильи Сидорова в конце четверти позволили "Прометею" уйти на большой перерыв при счете – 43:36.

В третьей десятиминутке "Хапоэль" планомерно сокращал счет. И незадолго до конца четверти израильтяне снизили преимущество "Прометея" до +1. Но в следующей атаке капитан чемпионов Украины Денис Лукашов забросил дальний бросок. После этого хозяева еще забросили один штрафной и перед последней четвертью "Прометей" выигрывал со счетом - 59:56.

В начале последней четверти израильский клуб сократил разницу в счете до +2. Однако после этого за дело взялись: Д'Анджело Харрисон, Крис Доу и Ди Джей Кеннеди, доведшие матч до уверенной победы клуба со Слобожанского – 85:75.

"Прометей" впервые в своей истории выходит в топ-16 Лиги чемпионов. В следующем раунде чемпион Украины будет играть в группе "К" вместе с румынским "Клужем", испанской "Уникахой" и бельгийским "Остенде".

"Хапоэль" Иерусалим (Израиль) – "Прометей" (Украина) 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

"Прометей": Харрисон (18), Стефенс (15 + 5 подборов), Билан (13), Сидоров (10), Доу (9), Кеннеди (17 + 9 подборов + 5 передач), Лукашов (3), Беликов, Липовый, Мишула, Петров, Тихонов.

"Хапоэль": Обасохан (19), Браймо (15 + 7 подборов), Адамс (13 + 6 подборов), Гейтс (10 + 5 подборов), Ариэль (9), Игбуну (6), Воркмэн (3).