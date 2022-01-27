Прометей переміг Хапоель в баскетбольній Лізі чемпіонів та пройшов у наступний раунд

"Прометей" фантастично розпочав гру, український клуб повів у рахунку 9:0. До кінця чверті клуб із Слобожанського тільки збільшував перевагу, закінчивши першу чверть з рахунком 27:12. Найактивнішим був Ді Джей Стефенс, який набрав 10 очок.

Другу чверть з ривку 11:0 розпочали господарі, скоротивши рахунок до +4 на користь "Прометея". Перервав спурт "Хапоеля" Д'Анджело Харрісон, який закинув 3-очковий кидок, а трохи пізніше ще один. Ізраїльтани скорочували рахунок навіть до +5, проте декілька вдалих дій Іллі Сидорова наприкінці чверті дозволили "Прометею" піти на велику перерву за рахунку - 43:36.

В третій десятихвилинці "Хапоель" планомірно скорочував рахунок. І незадовго до кінця чверті ізраїльтяни зменшили перевагу "Прометея" до +1. Але в наступній атаці капітан чемпіонів України Денис Лукашов закинув дальній кидок. Після цього господарі ще закинули один штрафний і перед останньою чвертю "Прометей" вигравав з рахунком - 59:56.

На початку останньої чверті ізраїльський клуб скоротив різницю в рахунку до +2. Проте після цього за справу взялися: Д'Анджело Харрісон, Кріс Доу та Ді Джей Кеннеді, які довели матч до впевненої перемоги клубу зі Слобожанського - 85:75.

"Прометей" вперше в своїй історії виходить до топ-16 Ліги чемпіонів. В наступному раунді чемпіон України буде грати в групі "К" разом з румунським "Клужем", іспанською "Унікахою" та бельгійським "Остенде".

"Хапоель" Єрусалим (Ізраїль) – "Прометей" (Україна) 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

"Прометей": Харрісон (18), Стефенс (15 + 5 підбирань), Білан (13), Сидоров (10), Доу (9), Кеннеді (17 + 9 підбирань + 5 передач), Лукашов (3), Бєліков, Липовий, Мішула, Петров, Тихонов.

"Хапоель": Обасохан (19), Браймо (15 + 7 підбирань), Адамс (13 + 6 підбирань), Гейтс (10 + 5 підбирань), Аріель (9), Ігбуну (6), Воркмен (3).