"Прометей" отримав суперника в плей-офф баскетбольного Єврокубка

Слобожанський "Прометей" дізнався опонента в 1/8 фіналу Єврокубка 2023/24. Ним став "Аріс" із грецьких Салонік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч "Прометей" – "Аріс" відбудеться 6 березня. Поєдинок прийме "Арена Рига" в столиці Латвії. Переможець протистояння вийде в чвертьфінал турніру, де наступним суперником стане французький "Бург".

Слобожанці посіли 4-те місце в групі A Єврокубка. Підопічні Ронена Гінзбурга здобули 10 перемог і зазнали восьми поразок. Натомість "Аріс" фінішував п'ятим у групі B. Рекорд "жовто-чорних" – 9 перемог, 9 поразок.

У чемпіонаті Греції "Аріс" наразі йде на 4-й сходинці. Попереду – визнані гранди на чолі з афінським "Панатінаїкосом" (33 очки). Тим часом "жовто-чорні" записали до свого активу 27 пунктів.

Торік "Прометей" дійшов до півфіналу Єврокубка. Там слобожанці драматично поступилися "Тюрк Телекому" (74:76). Зрештою, у фіналі турніру анкарці програла іспанській "Гран Канарії".