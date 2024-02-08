"Прометей" получил соперника в плей-офф баскетбольного Еврокубка

Слобожанский "Прометей" узнал оппонента в 1/8 финала Еврокубка 2023/24. Им стал "Арис" из греческих Салоник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Матч "Прометей" – "Арис" состоится 6 марта. Поединок примет "Арена Рига" в столице Латвии. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал турнира, где следующим соперником станет французский "Бург".

Слобожанцы заняли 4-е место в группе A Еврокубка. Подопечные Ронена Гинзбурга одержали 10 побед и потерпели восемь поражений. "Арис" финишировал пятым в группе B. Рекорд "желто-черных" – 9 побед, 9 поражений.

В чемпионате Греции "Арис" идет на 4-й строчке. Впереди – признанные гранды во главе с афинским "Панатинаикосом" (33 очка). Тем временем "желто-черные" записали в свой актив 27 пунктов.

В прошлом году "Прометей" дошел до полуфинала Еврокубка. Там слобожанцы драматически уступили "Тюрк Телекому" (74:76). В конце концов, в финале турнира анкарцы проиграла испанской "Гран Канарии".