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Баскетбольний "Прометей" яскравою перемогою закрив груповий етап Єврокубка

Рига, Середа 07 лютого 2024 21:04
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Баскетбольний "Прометей" яскравою перемогою закрив груповий етап Єврокубка Фото: Високий політ Калеба Агади (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" здобув комфортну перемогу над іспанським "Ховентутом" у фінальному турі основної сітки Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 18-й тур

"Прометей" – "Ховентут" – 94:80 (27:27, 20:26, 11:18, 36:9)

Після рівного дебюту зустрічі бадалонці вирвалися вперед у середині першої чверті. Утім, "титани" перехопили ініціативу та на певному етапі навіть повели з +6. Та закріпитися на цьому не змогли, тож на коротку перерву команди пішли за рівного рахунку.

"Прометей" упродовж другої 10-хвилинки намагався піти у відрив. Підопічні Ронена Гінзбурга постійно були попереду, але на піку відірвалися від опонетів лише на 5 пунктів. "Ховентут" же видав потужну кінцівку чверті та пішов відпочивати з 6-очковим гандикапом.

Ще гіршими справи слобожанців стали на третьому відрізку. Бадалонці методично збільшували власну перевагу та невдовзі вийшли на рубіж +15. Наприкінці десятихвилинки "Прометей" трохи прийшов до тями та скоротив відставання на два пункти.

Повністю перевернути матч команда Гінзбурга зуміла у фінальній чверті. "Титани" велетенськими кроками просто "з'їли" весь гандикап іспанців. На цьому досягненні слобожанці не зупинилися і просто зім'яли "Ховентут", дозволивши набрати лише 9 пунктів за десять хвилин.

Упевнена перемога дозволила "Прометею" обійти бадалонців у підсумковій таблиці групи A. Рекорд підопічних Гінзбургів – 10 перемог, 8 поразок. Наразі слобожанці вийшли на 4-те місце, звідки їх ще може посунути "Бешикташ". Для цього стамбульці зобов'язані перемагати "Хапоель" з Тель-Авіва.

До слова, форвард Войналович не допоможе збірній України у відборі на Євробаскет.

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