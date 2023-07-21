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"Прометей" оформив перехід форварда баскетбольної збірної Литви

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Рига, П'ятниця 21 липня 2023 11:59
"Прометей" оформив перехід форварда баскетбольної збірної Литви Фото: Арнольдас Кульбока у майці збірної Литви (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" поповнив свої лави універсальним форвардом Арнольдасом Кульбокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний балтієць змінив "Промітеас" із грецьких Патрів на вітчизняний гранд. Литовський гренадер став шостим новачком "Прометея" у міжсезоння.

"Протягом літа у ЗМІ з'являлася інформація, що буцімто Арнольдас гратиме за клуб Євроліги "Басконія". У липні грецькі видання повідомили про перехід литовця до "Валенсії". Але після перемовин з нашим головним тренером Роненом Гінзбургом Кульбока віддав перевагу нашому клубу", – йдеться в заяві слобожанців.

Вихованець "Жальгіріса" з Каунаса був обраний "Шарлоттом" під 55-м номером на драфті НБА-2018. Відіграв за "Горнетс" у Літніх лігах асоціації у 2018 і 2019 рр., але контракт підписав лише перед сезоном 2021/22. Утім закріпитися в команді не зміг (2 матчі в НБА) та грав за фарм-клуб – "Грінсборо Сворм".

Натомість чимало пограв у Європі. Захищав кольори італійського "Капо д'Орландо", німецького "Бамберга", іспанського "Більбао" в баскетбольній Лізі чемпіонів. Середні цифри Кульбоки в Єврокубку 2022/23 за "Промітеас" – 14.7 очок, 5.9 підбирань, 1 передача та 0.7 перехоплень за 30.6 хвилин на паркеті.

До слова, українець Михайлюк отримав пропозиції з Євроліги на фоні бажання залишитися в НБА.

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