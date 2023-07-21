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"Прометей" оформил переход форварда баскетбольной сборной Литвы

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Рига, Пятница 21 июля 2023 11:59
"Прометей" оформил переход форварда баскетбольной сборной Литвы Фото: Арнольдас Кульбока в майке сборной Литвы (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" пополнил свои ряды универсальным форвардом Арнольдасом Кульбокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний балтиец сменил "Промитеас" из греческих Патров на отечественный гранд. Литовский гренадер стал шестым новичком "Прометея" в межсезонье.

"В течение лета в СМИ появлялась информация, что якобы Арнольдас будет играть за клуб Евролиги "Баскония". В июле греческие издания сообщили о переходе литовца в "Валенсию". Но после переговоров с нашим главным тренером Роненом Гинзбургом Кульбока отдал предпочтение нашим", – говорится в заявлении слобожанцев.

Воспитанник "Жальгириса" из Каунаса был выбран "Шарлоттом" под 55-м номером на драфте НБА-2018. Отыграл за "Хорнетс" в Летних лигах ассоциации в 2018 и 2019 гг., но контракт подписал только перед сезоном 2021/22. Впрочем, закрепиться в команде не смог (2 матча в НБА) и играл за фарм-клуб – "Гринсборо Сворм".

Зато немало поиграл в Европе. Защищал цвета итальянского "Капо д'Орландо", немецкого "Бамберга", испанского "Бильбао" в баскетбольной Лиге чемпионов. Средние цифры Кульбоки в Еврокубке 2022/23 за "Промитеас" – 14.7 очков, 5.9 подборов, 1 передача и 0.7 перехватов за 30.6 минут на паркете.

К слову, украинец Михайлюк получил предложения из Евролиги на фоне желания остаться в НБА.

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