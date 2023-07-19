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Михайлюк отримав дві пропозиції з Євроліги, найкращий клуб Європи моніторить ситуацію

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Мадрид, Середа 19 липня 2023 16:56
Михайлюк отримав дві пропозиції з Євроліги, найкращий клуб Європи моніторить ситуацію Фото: Святослав Михайлюк провів півроку за "Шарлотт" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зірка баскетбольної збірної України Святослав Михайлюк зацікавив низку провідних команд Європи. Контракт українцю запропонували пірейський "Олімпіакос" та італійський "Мілан".

Про це заявив журналіст Маттео Андреані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Універсал отримав пропозиції з Італії та Греції. Український баскетболіст узяв час на роздуми, оскільки прагне продовжити виступи в НБА.

Найконкретніший інтерес до Михайлюка проявив "Олімпіакос". Фіналіст Євроліги готовий платити українцю 2 млн доларів на рік. У передмісті Афін вихованець черкаського футболу може затриматися на два сезони. Умови "Мілана" наразі невідомі.

Новим претендентом на Михайлюка став мадридський "Реал". Чинний переможець Євроліги поки вивчає варіант із підписанням українського баскетболіста. Пропозицію універсальному виконавцю "вершкові" не робили.

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону 2022/23 час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.

До слова, українець Лень підписав контракт із "Сакраменто" на новий сезон НБА.

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