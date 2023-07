Михайлюк отримав дві пропозиції з Євроліги, найкращий клуб Європи моніторить ситуацію

Універсал отримав пропозиції з Італії та Греції. Український баскетболіст узяв час на роздуми, оскільки прагне продовжити виступи в НБА.

Найконкретніший інтерес до Михайлюка проявив "Олімпіакос". Фіналіст Євроліги готовий платити українцю 2 млн доларів на рік. У передмісті Афін вихованець черкаського футболу може затриматися на два сезони. Умови "Мілана" наразі невідомі.

Новим претендентом на Михайлюка став мадридський "Реал". Чинний переможець Євроліги поки вивчає варіант із підписанням українського баскетболіста. Пропозицію універсальному виконавцю "вершкові" не робили.

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону 2022/23 час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.

