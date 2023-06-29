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"Прометей" оформив перехід американця з чемпіонату Франції

Фото: Маркус Кін чимало подорожував Європою (facebook.com/SIG.Strasbourg)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" оголосив про підписання чергового літнього новачка. Ним став оборонець Маркус Кін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний американець перебрався в лави вітчизняного гранда з французької ЛНБ. Баскетбольний пілігрим раніше виступав у чемпіонаті Італії, Азійській баскетбольній лізі, російській Об'єднаній лізі, Адріатичній лізі.

Кін проявив себе ще в Національній асоціації студентського спорту. В одному з матчів набрав 50 очок, зокрема реалізувавши 10 триочкових кидків. Середні цифри в сезоні 2022/23 – 18.1 очок, 3.1 підбирання, 4.6 передачі та 0.4 перехоплення за 30 хвилин у Лізі чемпіонів та 19.7 очок, 2.2 підбирань, 4.3 передачі та 0.8 перехоплень за майже 20 хвилин у чемпіонаті Франції.

Раніше "Прометей" підписав дует американців. Лави слобожанців поповнив оборонець Рональд Марч і бігмен Джихайв Флойд. Також український гранд переманив форварда збірної України Андрія Войналовича.

Хто такий Маркус Кін

Уродженець Сан-Антоніо, на студентському рівні виступав за "Янгстаун Стейт" і Університет Центрального Мічигану. На драфті НБА-2017 не був обраний жодною з команд.

Переїхав до Європи після невдалої церемонії. На дорослому рівні дебютував у "Кальярі" в італійській Серії A2. Пізніше недовго перебував на контракті з "Мемфіс Гастл" – фарм-клубом "Гріззіліс", а згодом опинився в Азії. Сезон 2020/21 провів у складі естонського "Калева", став найкращим бомбардиром Об'єднаної ліги.

Тріумфував у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, а після коротко періоду в словенській "Олімпії" став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії з "Варезе". Сезон 2022/23 провів за "Страсбург".

До слова, раніше "Прометей" відхилив пропозицію ФБУ щодо виступів у Вищій лізі замість Суперліги.

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