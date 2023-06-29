"Прометей" оформил переход американца из чемпионата Франции

28-летний американец перебрался в ряды отечественного гранда из французской ЛНБ. Баскетбольный пилигрим ранее выступал в чемпионате Италии, Азиатской баскетбольной лиге, российской Объединенной лиге, Адриатической лиге.

Кин проявил себя еще в Национальной ассоциации студенческого спорта. В одном из матчей набрал 50 очков, в том числе реализовав 10 трехочковых бросков. Средние цифры в сезоне 2022/23 – 18.1 очков, 3.1 подбора, 4.6 передачи и 0.4 перехвата за 30 минут в Лиге чемпионов и 19.7 очков, 2.2 подбора, 4.3 передачи и 0.8 перехватов за почти 20 минут в чемпионате Франции.

Ранее "Прометей" подписал дуэт американцев. Ряды слобожанцев пополнил защитник Рональд Марч и бигмен Джихайв Флойд. Также украинский гранд переманил форварда сборной Украины Андрея Войналовича.

Кто такой Маркус Кин

Уроженец Сан-Антонио, на студенческом уровне выступал за "Янгстаун Стэйт" и Университет Центрального Мичигана. На драфте НБА-2017 не был выбран ни одной из команд.

Переехал в Европу после неудачной церемонии. На взрослом уровне дебютировал в "Кальяри" в итальянской Серии A2. Позже недолго находился на контракте с "Мемфис Хастл" – фарм-клубом "Гриззилис", а затем оказался в Азии. Сезон 2020/21 провел в составе эстонского "Калева", стал лучшим бомбардиром Объединенной лиги.

Триумфовал в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, а после короткого периода в словенской "Олимпии" стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии с "Варезе". Сезон 2022/23 провел в "Страсбурге".