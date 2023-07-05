"Прометей" выбрал третий турнир для выступлений в новом сезоне

Слобожанский "Прометей" в грядущем сезоне будет защищать титул чемпиона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. В общей сложности на старт выйдут 16 команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЛЭБЛ .

Отечественный гранд продолжит выступления в объединенной балтийской лиге. Компанию подопечным Ронена Гинзбурга составят 7 латвийских и 8 эстонских команд.

Сезон 2022/23 "Прометей" начнет в статусе действующего чемпиона. Будет базироваться команда в Риге. В дебютный год слобожанцы выиграли регулярный чемпионат, потерпев лишь одно поражение. Весной украинский клуб сквозь сито плей-офф добрался до финала, где одолел рижский ВЭФ (77:62).

В новом сезоне команды сыграют регулярное первенство в два круга. Далее восемь лучших команд продолжат состязание за титул в плей-офф. В четвертьфинале и полуфинале запланированы серии до двух побед, а решающий матч состоится на площадке команды с высшей позицией.

Список участников ЛЭБЛ 2023/24:

ВЭФ

"Вентспилс"

"Огре"

"Лиепая"

"Латвийский университет"

"Валмиера"

"Рига Зелли"

"Калев"

"Тарту"

"Пярну"

"Виймси"

"Рапла"

"ТалТех"

"Кейла"

"Таллинна Калев"

"Прометей"

Ранее "Прометей" подал заявку на выступления в Высшей лиге чемпионата Украины. Играть во втором дивизионе вместо Суперлиги слобожанцам предложила баскетбольная федерация. Параллельно отечественный гранд будет выступать в Еврокубке.