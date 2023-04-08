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"Прометей" обіграв ВЕФ у фіналі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги

Фото: Ондржей Балвін оформив черговий дабл-дабл (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Тріумфальною перемогою слобожанського "Прометея" завершився вирішальний матч сезону в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі проти ризького ВЕФа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга, фінал

"Прометей" – ВЕФ Рига – 77:62 (20:21, 24:16, 22:14, 11:11)

Жодна з команд не змогла захопити ініціативу на старті зустрічі. Як наслідок, лідер упродовж першої чверті кілька разів змінювався. У певний момент слобожанці відірвалися на 5 очок, але рижани додали та розпочали другу десятихвилинку з +1.

ВЕФ, здавалося, взяв хід поєдинку під контроль. Латвійський колектив намагався піти у відрив, але максимум гандикапу довів лише до тих же п'яти пунків. А в середині другої чверті "Прометей" перехопив ініціативу, зрівняв рахунок і видав класний відрізок. На велику перерву підопічні Ронена Гінзбурга пішли вже з 7-очковою перевагою.

У другій половині матчу слобожанці й не думали зупинятися. Український гранд почав нарощувати свій відрив. На піку "Прометей" мав гандикап 20 очок. Рижани, однак, намагалися нав'язати конкуренцію. Та їхні спалахи активності не дозволили суттєво скоротити відставання.

Наприклад, у фінальній 10-хвилинці ВЕФ максимум наблизився на 13 очок. Утім, команда Гінзбурга повністю контролювала ситуацію і зуміла довести поєдинок до логічної перемоги. Отже, "Прометей" став чемпіоном Латвійсько-естонської баскетбольної ліги 2022/23.

До слова, українець Михайлюк став найкращим у складі "Шарлотта" в програному "Г'юстону" матчі НБА.

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