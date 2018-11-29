Не променял Киев на Москву: умерла легенда "Динамо"

Фото из архива Виктора Матвиенко

Спортсмену недавно исполнилось 70 лет

Умер известный украинский футболист, экс-защитник киевского "Динамо" Виктор Матвиенко. Об этом сообщили в сообществе "Ветераны футбольного клуба "Динамо" в социальной сети Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что на семьдесят первом году ушел из жизни защитник киевского "Динамо", четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА Виктор Антонович Матвиенко. Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного, искреннего и замечательного человека и настоящего друга. Общественная организация "Ветераны футбольного клуба" Динамо "Киев" выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Антоновича, всем болельщикам киевского клуба. Вечная память. Пусть земля будет пухом. О времени и месте прощания с Виктором Матвиенко будет сообщено отдельно", - сказано в сообщении.

Виктор Матвиенко (фото: twitter.com/Footboom)

Виктор Матвиенко родился 9 ноября 1948 года в Запорожье. Футболом увлекся еще в детстве. В 1975 году получил звание Мастера спорта международного класса, а также звание Заслуженного мастера спорта.

В 1977 году он получил приглашение играть в российской команде "Торпедо", но отказался, так как переезжать в Москву не имел никакого желания.

В составе национальной сборной по футболу Виктор Матвиенко отыграл 21 матч. В 1979 году занялся тренерской деятельностью. На его счету работа с такими командами, как "Подолье", запорожское "Торпедо", черновицкая "Буковина", команда "Сталь" из Алчевска. В последние годы работал в Федерации Футбола Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на 100-м году жизни умер известный украинский писатель.

А также рассказывали о том, что умер легендарный украинский футболист.

Видео: РБК-Украина