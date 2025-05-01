Промахи Віткоффа вже обговорюють в адміністрації Трампа: що дізналися ЗМІ
Спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф викликав у членів адміністрації розчарування. Воно пов'язане з його підходом до переговорів із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Віткофф використовував перекладачів Кремля
Віткофф, який став фактичним особистим послом Трампа при президенті Росії Володимирі Путіні на додачу до ведення справ на Близькому Сході, бере участь у зустрічах на високому рівні самотужки.
"І, як кажуть, навіть іноді вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури" - повідомили численні джерела The Post.
Віткофф бере участь у зустрічах із Путіним наодинці
Напередодні останньої зустрічі Віткоффа з Путіним минулої п'ятниці він привітав главу Кремля як старого друга - без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують американських чиновників, які ведуть переговори.
"Сам Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі наодинці, натомість його супроводжували помічник Юрій Ушаков і голова суверенного фонду добробуту Москви Кирило Дмитрієв", - йдеться в статті.
Один із членів першої адміністрації Трампа був досить лаконічним, обговорюючи такий підхід Віткоффа.
"Хороший хлопець, але незграбний грьобаний ідіот. Він не повинен робити це поодинці", - сказав він.
Інші побоюються, що Віткоффу доручають занадто велику роль.
"Як Віткофф розподіляє свій час між двома дуже складними переговорами? Я думаю, він хороший хлопець, але іранська проблема настільки складна, що я сподіваюся, що він приведе в команду більше людей", - спантеличився ізраїльський експерт з безпеки Денні Цитринович, маючи на увазі переговори США з Росією і переговори про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, а також про перегляд угоди з Іраном щодо його програми створення ядерної зброї.
Роль Віткоффа і Келлога
Коли Трамп вступив на посаду 20 січня, у нього вже був спеціальний посланець щодо війни РФ проти України - відставний генерал-лейтенант армії Кіт Келлог, радник тодішнього віцепрезидента Майка Пенса під час першого терміну Трампа.
Однак у середині березня посаду Келлога було змінено зі "спеціального посланця з питань України та Росії" на "спеціальний посланник з питань України".
Віткофф, тим часом, був призначений послом з особливих доручень і отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою, але не з Києвом, що залишалося сферою компетенції Келлога.
Робота Келлога, як констатує видання, виявилася плідною: він змусив Київ підписати запропоноване припинення вогню і виробив очікувану угоду про права на корисні копалини з адміністрацією Трампа.
Але наявність окремих переговірників з кожного боку виявилася складною для балансу.
"Проблема з тим, як президент Трамп розділяє обов'язки між Віткоффом і Келлогом, полягає в тому, що Віткофф, який ближче до Трампа, доносить до Трампа точку зору Кремля, але має значно менше можливостей для ознайомлення з точкою зору Києва", - зазначають журналісти.
Віткоффом незадоволені республіканці
Як раніше писало РБК-Україна, позиція Стіва Віткоффа викликає все більше запитань. Дійшло до того, що республіканці не проти зняти його з посади.
До цього Reuters писало ще про кілька його промахів. Так, Віткофф запросив посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії, у свою особисту резиденцію на вечерю перед зустріччю в Білому домі.
Республіканці також незадоволені там, що "адміністрація Трампа занадто різко повернулася до Москви".
Прихильності до нього не додає той факт, що Віткоффу не вдалося переконати Путіна і він продовжує вимагати чотири регіони України в контексті перемовин зі США та Україною.
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