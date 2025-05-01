Промахи Уиткоффа уже обсуждают в администрации Трампа: что узнали СМИ

Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф вызвал у членов администрации разочарование. Оно связано с его подходом к переговорам с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Уиткофф использовал переводчиков Кремля

Уиткофф, который стал фактическим личным послом Трампа при президенте России Владимире Путине в дополнение к ведению дел на Ближнем Востоке, принимает участие во встречах на высоком уровне в одиночку.

"И, как говорят, даже иногда прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры" - сообщили многочисленные источники The Post.

Уиткофф участвует во встречах с Путиным в одиночку

В преддверии последней встречи Уиткоффа с Путиным в прошлую пятницу, он приветствовал главу Кремля как старого друга - без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно сопровождают американских чиновников, ведущих переговоры.

"Сам Путин не присутствовал на пятничной встрече в одиночку, вместо этого его сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава суверенного фонда благосостояния Москвы Кирилл Дмитриев", - говорится в статье.

Один из членов первой администрации Трампа был достаточно лаконичен, обсуждая такой подход Уиткоффа.

"Хороший парень, но неуклюжий гребаный идиот. Он не должен делать это в одиночку", - сказал он.

Другие опасаются, что Уиткоффу поручают слишком большую роль.

"Как Уиткофф распределяет свое время между двумя очень сложными переговорами? Я думаю, он хороший парень, но иранская проблема настолько сложна, что я надеюсь, что он приведет в команду больше людей", - озадачился израильский эксперт по безопасности Дэнни Цитринович, имея ввиду переговоры США с Россией и переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, а также о пересмотре соглашения с Ираном по его программе создания ядерного оружия.

Роль Уиткоффа и Келлога

Когда Трамп вступил в должность 20 января, у него уже был специальный посланник по войне РФ против Украины - отставной генерал-лейтенант армии Кит Келлог, советник тогдашнего вице-президента Майка Пенса во время первого срока Трампа.

Однако в середине марта должность Келлога была изменена с "специального посланника по Украине и России" на "специальный посланник по Украине".

Уиткофф, тем временем, был назначен послом по особым поручениям и получил полномочия вести переговоры о прекращении войны на Украине с Москвой, но не с Киевом, что оставалось сферой компетенции Келлога.



Работа Келлога, как констатирует издание, оказалась плодотворной: он заставил Киев подписать предложенное прекращение огня и выработал ожидаемое соглашение о правах на полезные ископаемые с администрацией Трампа.



Но наличие отдельных переговорщиков с каждой стороны оказалось сложным для баланса.