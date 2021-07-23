Проливные дожди вызвали наводнение в Турции, водой залило города

Жителей эвакуируют из подтопленных домов, в основном их вывозят на надувных лодках. Спасены около 200 человек.

"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прибыл в район затопления. Он отметил, что в настоящее время в результате наводнения никто не погиб, двое получили ранения.

Затопило город Архави и несколько поселков вокруг. Туда можно добраться только на лодках. В регионе продолжается эвакуация: уже вывезли около двух сотен человек. Воду тем временем откачивают.