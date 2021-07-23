RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Проливні дощі викликали повінь в Туреччині, водою залило міста

Автор: Анастасія Рокитна

Проливні дощі викликали сильні повені в провінціях Різе і Артвин на північному сході Туреччини. Cейчас ведуться пошуково-рятувальні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hurriyet.

Жителів евакуювали з підтоплених будинків, в основному їх вивозять на надувних човнах. Врятовано близько 200 осіб.

"Сьогодні в результаті екстремальних дощів сталася повінь в районі Архави провінції Артвин. Річка Архави вийшла з берегів, районний центр і сільські дороги були затоплені. Аналогічна ситуація склалася в районі Финдикли провінції Різе", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу прибув в район затоплення. Він зазначив, що наразі в результаті повені ніхто не загинув, двоє отримали поранення.

Затопило місто Архави і кілька селищ навколо. Туди можна дістатися лише на човнах. У регіоні триває евакуація: вже вивезли близько двох сотень людей. Воду тим часом відкачують.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турцияповінь