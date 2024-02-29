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Пролетіли на відстані 20 метрів. У космосі ледь не зіткнулися супутники Росії та США

Четвер 29 лютого 2024 19:21
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Пролетіли на відстані 20 метрів. У космосі ледь не зіткнулися супутники Росії та США Фото: у космосі ледь не зіткнулися супутники Росії та США (nasa.gov)
Автор: Тетяна Степанова

Російський непрацюючий супутник електронної розвідки "Космос-2221", ледь не зіткнувся з активним супутником NASA під назвою TIMED. 28 лютого апарати пролетіли на відстані менше ніж 20 метрів один від іншого, що буває дуже нечасто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LeoLabs.

Як повідомляється, це сталося через те, що мертвий російський супутник підлетів на небезпечну відстань до працюючого апарату NASA, що могло призвести до знищення останнього.

Зазначається, що при цьому відносна швидкість "Космоса-2221" та TIMED склала вражаючі 14 км/с.

У разі зіткнення супутників з загальною масою у 2 530 кілограмів на такій швидкості могло утворитися від 2 до 7 тисяч уламків.

Станом на 15 лютого 2024 року на низькій навколоземній орбіті фіксувалося близько 12 тисяч уламків, тож гіпотетичне зіткнення могло подвоїти їх кількість.

Така кількість уламків на низькій орбіті створила б величезні проблеми для існуючих сузір’їв супутників, наприклад, для Starlink.

Пролетіли на відстані 20 метрів. У космосі ледь не зіткнулися супутники Росії та США

twitter.com/LeoLabs_Space

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що витік повітря на російському сегменті Міжнародної космічної станції (МКС) збільшився вдвічі.

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