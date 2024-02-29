ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пролетели на расстоянии 20 метров. В космосе чуть не столкнулись спутники России и США

Четверг 29 февраля 2024 19:21
UA EN RU
Пролетели на расстоянии 20 метров. В космосе чуть не столкнулись спутники России и США Фото: в космосе чуть не столкнулись спутники России и США (nasa.gov)
Автор: Татьяна Степанова

Российский неработающий спутник электронной разведки "Космос-2221" едва не столкнулся с активным спутником NASA под названием TIMED. 28 февраля аппараты пролетели на расстоянии менее 20 метров друг от друга, что бывает очень нечасто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LeoLabs.

Как сообщается, это произошло из-за того, что мертвый российский спутник подлетел на опасное расстояние до работающего аппарата NASA, что могло привести к уничтожению последнего.

При этом относительная скорость "Космоса-2221" и TIMED составила впечатляющие 14 км/с.

В случае столкновения спутников с общей массой в 2530 килограммов на такой скорости могло образоваться от 2 до 7 тысяч обломков.

По состоянию на 15 февраля 2024 года на низкой околоземной орбите фиксировалось около 12 тысяч обломков, так что гипотетическое столкновение могло удвоить их количество.

Такое количество обломков на низкой орбите создало огромные проблемы для существующих созвездий спутников, например, для Starlink.

Пролетели на расстоянии 20 метров. В космосе чуть не столкнулись спутники России и США

twitter.com/LeoLabs_Space

Напомним, ранее мы сообщали, что утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС) увеличилась вдвое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС