Житель Донбасса организовал фильтрацию в Херсонской области

Правоохранители обнаружили предателя из Донецкой области, который в другом регионе усиливает фильтрацию гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора .

По данным следствия, житель Донецкой области перешел на сторону врага и добровольно стал командиром 1 роты 5 батальона полка 109 11 десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ). Уже в марте он отправился в поселок Архангельское Херсонской области удерживать захваченный район.

"Мужчина организовал деятельность подчиненных по подавлению сопротивления местного населения, склонению к сотрудничеству с оккупантами, а также усилению так называемых фильтрационных мер на подведомственной территории", - заявили в прокуратуре.

Мужчине заочно объявили о подозрении в" государственной измене", за что он может получить пожизненное заключение.