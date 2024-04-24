Прокурори проситимуть суд арештувати Сольського, але можлива й застава

Як розповіла вона виданню, сьогодні ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському.

За її словами, засідання суду заплановане на 14:00.

Також речниця САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що вчора НАБУ і САП оголосили підозру екс-голові аграрного комітету Верховної Ради - чинному міністру в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

І хоча правоохоронці не називали ім'я посадовця, за даними джерел РБК-Україна стало відомо, що мова йде про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Крім того, за даними НАБУ, до складу злочинної групи на чолі з топ-посадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру та особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані "куратори".

За даними слідства, учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Правоохоронці повідомили, що за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом "реалізації їх права на безкоштовну землю". При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Через реалізацію "схеми" у 2017-2021 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2 493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Крім того, як стверджують в Антикорупційному бюро, фігуранти також здійснили спробу заволодіти 3 282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Відомо, що крім Сольського про підозру двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину, а що стосується самого міністра, йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Реакція Сольського

Додамо, що міністр аграрної політики вчора відреагував на вручену йому підозру. За його словами, зазначені події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він ще працював адвокатом й не займав посаду держслужбовця.

"Обставини семирічної давності стосуються суперечки між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Суперечки вирішуються судами, у тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, мають на увазі НАБУ", - заявив міністр та додав, що "співпрацюватиме зі слідством".

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