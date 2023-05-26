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Прокурори арештували літак, завадивши окупантам створити "авіакомпанію" в Маріуполі

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 11:58
Прокурори арештували літак, завадивши окупантам створити "авіакомпанію" в Маріуполі Фото: літак АН-140-100 заарештували в Україні, перешкодивши його передачі РФ до Маріуполя (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Суд арештував повітряне судно, що належить директору підприємства цивільної авіації. Він хотів передати АН-140-100 окупантам в захоплений Маріуполь, щоб створити там "авіакомпанію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Наразі літак моделі АН-140-100, 2004 року випуску, вартістю понад 20 млн грн передано в АРМА", - йдеться в повідомленні.

Як дізналися прокурори, у травні 2022 року директор товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на наданні послуг цивільної авіації, вирішив налагодити авіабізнес на тимчасово окупованих територіях України.

"Він запропонував так званому "голові" адміністрації м. Маріуполя створити "авіакомпанію" для здійснення пасажирських й вантажних перевезень", - розповіли в Офісі.

Для цього він пообіцяв надати у користування власний літак, який на той час знаходився на підконтрольній Україні території. Проте фактично доставити літак окупантам не вдалось.

Прокурори арештували літак, завадивши окупантам створити &quot;авіакомпанію&quot; в Маріуполі

Чоловіку повідомлено про підозру у готуванні до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Його оголошено у розшук.

Наразі працівники АРМА провели огляд літака та оголосили конкурс на визначення переможця з подальшої його експлуатації.

Для довідки

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) - відомство, що займається тим, що виявляє та розшукує активи, на які може бути накладено арешт та стягує їх в дохід держави.

Як повідомлялося, АРМА передала російські кораблі, які належать підприємствам РФ, в управління українському підприємству. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн гривень.

Цікаво, що з початку війни слідчі АРМА розшукали на 1,5 млрд грн активів і понад 300 об'єктів, що належать підсанкційним особам. Докладніше про це -у матеріалі РБК-Україна.

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