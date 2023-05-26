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Прокуроры арестовали самолет, помешав оккупантам создать "авиакомпанию" в Мариуполе

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Украина, Пятница 26 мая 2023 11:58
Прокуроры арестовали самолет, помешав оккупантам создать "авиакомпанию" в Мариуполе Фото: самолет АН-140-100 арестовали в Украине, помешав его передаче РФ в Мариуполь (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Суд арестовал воздушное судно, принадлежащее директору предприятия гражданской авиации. Он хотел передать АН-140-100 оккупантам в захваченный Мариуполь, чтобы создать там "авиакомпанию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В настоящее время самолет модели АН-140-100, 2004 года выпуска, стоимостью более 20 млн грн передан в АРМА", - говорится в сообщении.

Как узнали прокуроры, в мае 2022 года директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующийся на предоставлении услуг гражданской авиации, решил наладить авиабизнес на временно оккупированных территориях Украины.

"Он предложил так называемому "главе" администрации г. Мариуполя создать "авиакомпанию" для осуществления пассажирских и грузовых перевозок", - рассказали в Офисе.

Для этого он пообещал предоставить в пользование собственный самолет, который находился на подконтрольной Украине территории. Однако фактически доставить самолет оккупантам не удалось.

Прокуроры арестовали самолет, помешав оккупантам создать &quot;авиакомпанию&quot; в Мариуполе

Мужчине сообщено о подозрении в готовке к коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Он объявлен в розыск.

Работники АРМА провели осмотр самолета и объявили конкурс на определение победителя по дальнейшей его эксплуатации.

Для справки

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) - ведомство, занимающееся тем, что выявляет и разыскивает активы, на которые может быть наложен арест и взыскивает их в доход государства.

Как сообщалось, АРМА передала принадлежащие предприятиям РФ российские корабли в управление украинскому предприятию. Общая стоимость кораблей составляет более 532 млн гривен.

Интересно, что с начала войны следователи АРМА разыскали на 1,5 млрд грн активов и более 300 объектов, принадлежащих подсанкционным лицам. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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