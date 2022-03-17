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Прокурор суда в Гааге направил РФ запрос по поводу встречи и обсуждения ситуации в Украине

Фото: прокурор Карим Хан и президент украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан направил России официальный запрос о встрече с представителями компетентных органов. В частности, он хочет обсудить ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного уголовного суда.

"Я направил официальную просьбу РФ о встрече с их компетентными органами и обсуждении текущей ситуации, поскольку она касается мандата моего Бюро. По моему мнению, крайне важно, чтобы РФ активно включилась в это расследование, и я готов встретиться с ней", - говорится в заявлении Хана.

При этом он добавил, что работа прокуратуры по ситуации в Украине всегда будет осуществляться в соответствии с основополагающими принципами Римского устава.

"Мы ведем свою работу независимо, беспристрастно и добросовестно. Я подчеркиваю, что хочу взаимодействовать со всеми сторонами конфликта", - заявил прокурор.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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