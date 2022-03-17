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Прокурор суду в Гаазі направив РФ запит з приводу зустрічі та обговорення ситуації в Україні

Фото: прокурор Карім Хан і президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан направив Росії офіційний запит про зустріч з представниками компетентних органів. Зокрема, він хоче обговорити ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного кримінального суду.

"Я направив офіційне прохання РФ про зустріч з їх компетентними органами та обговорення поточної ситуації, оскільки вона стосується мандата мого Бюро. На мою думку, вкрай важливо, щоб РФ активно включилася в це розслідування, і я готовий зустрітися з нею", - йдеться в заяві Хана.

При цьому він додав, що робота прокуратури щодо ситуації в Україні завжди буде здійснюватися відповідно до основоположних принципів Римського статуту.

"Ми ведемо свою роботу незалежно, неупереджено і сумлінно. Я підкреслюю, що хочу взаємодіяти з усіма сторонами конфлікту", - заявив прокурор.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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