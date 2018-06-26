Прокурор САП Грищук открыл дело против детектива НАБУ Полькина за "фальсификацию" в деле Полякова

Поляков уверен, что всех членов Комитета и Генерального прокурора умышленно ввели в заблуждение

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детектива Национального антикоррупционного бюро Украины за "фальсификацию" в деле народного депутата Максима Полякова. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, нардеп Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

"Считая неуместным в данном обращении анализировать все сведения, содержащиеся в более чем ста томах материалов досудебного расследования, приведу лишь несколько красноречивых фактов, доказывающих необоснованность предъявленного мне обвинения и указывающих на случаи откровенной фальсификации материалов со стороны сотрудников НАБУ", - говорится в заявлении.

По его словам, за все время длительного досудебного расследования и осуществления комплекса оперативно-розыскных и негласных следственных действий следствие не получило никаких доказательств о том, что он получал или требовал (просил) денежные средства от агента НАБУ Сивоконь К.С.

"В результате неоднократных обысков в моем доме и по месту жительства близких мне лиц не было изъято ни одной "меченой" купюры, а записи (стенограммы) моих непродолжительных и спровоцированных агентом разговоров опровергают любую мою материальную заинтересованность в этих встречах", - подчеркивает Поляков.

Он отмечает, что указанное подтверждается выводами судебно-психологической и судебно-лингвистической экспертиз, проведенных Одесским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.

По словам Полякова, эксперты, исследовав записи всех его встреч с агентом НАБУ, пришли к выводам о том, что его высказывания в адрес Сивоконь К.С. не были направлены на получение денег, не содержат признание факта получения (непосредственно или через третьих лиц) от агента денежных средств. При этом, экспертами было установлено, что высказывания агента НАБУ имели побудительный характер с целью убедить Полякова в получении денежных средств за внесение или регистрацию законопроектов.

"Такие высказывания Сивоконь К.С. экспертами были определены как психологическое манипулирование, которое демонстрирует беспомощность Сивоконь, ее расточительство. Способность платить (легкость предоставления денег) и желание действовать незаконным путем", - пишет в заявлении Поляков.

Он уверен, что всех членов Комитета и Генерального прокурора умышленно ввели в заблуждение.

Поляков также приводит пример, когда детективы НАБУ фальсифицировали материалы производства, что, по словам нардепа, доказывает проведенная судебно-криминалистическая экспертиза.

"Иными словами, детектив НАБУ Полькин К.К. умышленно сфабриковал содержание стенограммы, которая сейчас находится в материалах досудебного расследования в качестве доказательства совершения инкриминируемого мне преступления. Более того, указанный сфабрикованный протокол по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий - снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей от 15.12.2016 был приобщен к обоснованию внесенного Генеральным прокурором представления о предоставлении разрешения на привлечение меня к уголовной ответственности, задержание и арест", - отмечает Поляков.

Нардеп просит провести заседание Комитета, с участием Генерального прокурора Украины, на котором рассмотреть указанные им в заявлении обстоятельства фальсификации материалов уголовного производства.