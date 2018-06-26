Прокурор САП Грищук відкрив справу проти детектива НАБУ Полькіна за "фальсифікацію" у справі Полякова

Поляков упевнений, що всіх членів Комітету та Генерального прокурора навмисно ввели в оману

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відкрив справу проти детектива Національного антикорупційного бюро України за "фальсифікацію" в справі народного депутата Максима Полякова. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, нардеп Поляков звернувся до першого заступника Комітету з питань регламенту та організації діяльності Верховної ради Павла Пинзеника з заявою, в якій повідомляє про "кричущі результати досудового розслідування у кримінальному провадженні", в рамках якого 11 липня 2017 Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності

"Вважаючи недоречним у даному зверненні аналізувати всі відомості, що містяться в більш ніж ста томах матеріалів досудового розслідування, наведу лише кілька красномовних фактів, що доводять необґрунтованість пред'явленого мені обвинувачення і вказують на випадки відвертої фальсифікації матеріалів з боку співробітників НАБУ", - йдеться в заяві

За його словами, за весь час тривалого досудового розслідування та здійснення комплексу оперативно-розшукових та негласних слідчих дій слідство не отримало ніяких доказів про те, що він отримував або вимагав (просив) грошові кошти від агента НАБУ Сивоконь К. С.

"В результаті неодноразових обшуків в моєму будинку і за місцем проживання близьких мені осіб не було вилучено жодної "міченої" купюри, а записи (стенограми) моїх нетривалих і спровокованих агентом розмов спростовують будь-яку мою матеріальну зацікавленість в цих зустрічах", - підкреслює Поляков.

Він зазначає, що вказане підтверджується висновками судово-психологічної та судово-лінгвістичної експертиз, проведених Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз та Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

За словами Полякова, експерти, дослідивши записи всіх його зустрічей з агентом НАБУ, прийшли до висновків про те, що його висловлювання на адресу Сивоконь К. С. не були спрямовані на отримання грошей, не містять визнання факту отримання (безпосередньо або через третіх осіб) від агента грошових коштів. При цьому, експертами було встановлено, що висловлювання агента НАБУ мали спонукальний характер з метою переконати Полякова в одержанні грошових коштів за внесення або реєстрацію законопроектів.

"Такі висловлювання Сивоконь К. С. експертами були визначені як психологічне маніпулювання, яке демонструє безпорадність Сивоконь, її марнотратство. Здатність платити (легкість надання грошей) і бажання діяти незаконним шляхом", - пише в заяві Поляков.

Він упевнений, що всіх членів Комітету та Генерального прокурора навмисно ввели в оману.

Поляків також наводить приклад, коли детективи НАБУ фальсифікували матеріали виробництва, що, за словами нардепа, доводить проведена судово-криміналістична експертиза.

"Іншими словами, детектив НАБУ Полькін К. К. навмисне сфабрикував зміст стенограми, яка зараз знаходиться в матеріалах досудового розслідування в якості доказу вчинення інкримінованого мені злочину. Більш того, зазначений сфабрикований протокол за результатами проведення оперативно-розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.12.2016 був долучений до обґрунтування внесеного Генеральним прокурором подання про надання дозволу на притягнення мене до кримінальної відповідальності, затримання і арешт", - зазначає Поляков.

Нардеп просить провести засідання Комітету, за участі Генерального прокурора України, на якому розглянути вказані нею у заяві обставини фальсифікації матеріалів кримінального провадження.