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Прокурор подаст ходатайство о взятии под стражу Крысина на следующем заседании

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 16:58
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)

Сегодня суд рассмотрел три ходатайства стороны защиты

Сторона обвинения на следующем заседании Дарницкого суда подаст ходатайство о взятии под стражу Юрия Крысина. Об этом сообщил прокурор Алексей Донской, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы подадим ходатайство о взятии под стражу Крысина", - сказал прокурор.

Напомним, Крысина задержали в марте 2014 в спортзале на Печерске. Он признался, что получил 20 тысяч долларов за "комплекс услуг" по Майдану. Вместе с тем, суд квалифицировал участие Крысина в убийстве журналиста Вячеслава Веремия как "хулиганство".

19 марта 2018 года прокурор Донской заявил, что для Крысина потребуют шесть лет лишения свободы.

Сегодня, 26 марта суд перенес заседание по Крысину на 29 марта из-за отсутствия одного из адвокатов.

Суд также рассмотрел три ходатайства стороны защиты Крысина об обеспечении безопасности, видеоконференции и закрытом судебном разбирательстве, поданные им ранее.

Суд Киева начал заседание по делу Крысина Суд в очередной раз перенес заседание по Крысину
Теги публикации: Майдан, заседание суда, ходатайство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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