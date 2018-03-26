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Суд в очередной раз перенес заседание по Крысину

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 16:43
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)

По словам стороны защиты, адвокат Крысина находится в командировке

Дарницкий суд Киева перенес слушание дела по Юрию Крысину на 29 марта из-за отсутствия одного из адвокатов дела. Об этом объявила судья Любовь Леонтюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Поскольку адвокат Юрия Крысина Солодко в командировке, для того, чтобы все его права были соблюдены, суд объявляет перерыв до 29 марта на 13.30", - сказала судья.

Так, по словам стороны защиты, адвокат Солодко находится в командировке.

На заседании 26 марта были рассмотрены три ходатайства стороны защиты.

Напомним, в марте 2014 Крысина задержали в спортзале на Печерске. Он признался, что получил 20 тысяч долларов за "комплекс услуг" по Майдану. Вместе с тем, суд квалифицировал участие Крысина в убийстве журналиста Вячеслава Веремия как "хулиганство".

19 марта 2018 года прокурор Алексей Донской заявил, что для Крысина потребуют шесть лет лишения свободы.

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Теги публикации: Майдан, заседание суда, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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