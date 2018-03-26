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Прокурор подасть клопотання про взяття під варту Крисіна на наступному засіданні

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 16:58
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Сьогодні суд розглянув три клопотання сторони захисту

Сторона обвинувачення на наступному засіданні Дарницького суду подасть клопотання про взяття під варту Юрія Крисіна. Про це повідомив прокурор Олексій Донський, передає кореспондент РБК-Україна

"Ми подамо клопотання про взяття під варту Крисіна", - сказав прокурор.

Нагадаємо, Крисіна затримали у березні 2014 в спортзалі на Печерську. Він зізнався, що отримав 20 тисяч доларів за "комплекс послуг" по Майдану.  Разом з тим, суд кваліфікував участь Крисіна у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія як "хуліганство".

19 березня 2018 року прокурор Донський заявив, що для Крисіна вимагатимуть шість років позбавлення волі.

Сьогодні, 26 березня суд переніс засідання по Крисіну на 29 березня через відсутність одного з адвокатів.

Суд також розглянув три клопотання сторони захисту Крисіна про забезпечення безпеки, відеоконференцію і закритий судовий розгляд, подані ним раніше.

Суд Києва розпочав засідання у справі Крисіна Суд вкотре переніс засідання по Крисіну
Теги публікації: Майдан, заседание суда, ходатайство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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