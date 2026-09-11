Прокурор, який шукав "змову" проти Трампа, раптом подав у відставку, - Reuters

Прокурор США Джозеф Дідженова, який очолював масштабне розслідування проти опонентів Дональда Трампа, оголосив про відставку. Його відхід залишає гучну справу у стані невизначеності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прокурор США Джозеф Дідженова, який контролював масштабне розслідування діяльності кількох опонентів Дональда Трампа, повідомив Reuters про відставку. Розслідування мало на меті довести, що президент став жертвою тривалої злочинної змови.

"Для мене було честю та привілеєм служити президенту та департаменту", - сказав Дідженова, відмовившись від подробиць.

Дідженова, союзник Трампа й колишній прокурор США у Вашингтоні за часів Рональда Рейгана, приєднався до Міністерства юстиції у квітні, щоб очолити розслідування у Флориді.

Він повторював заяви президента про те, що справа щодо Росії була політично мотивованою спробою нашкодити Трампу.

Що розглядало розслідування

Розслідування вивчало висновок розвідки США 2017 року про те, що Росія намагалася підтримати першу президентську кампанію Трампа у 2016 році. Також ішлося про справи колишнього спецпрокурора Джека Сміта - щодо зберігання Трампом секретних документів у Мар-а-Лаго та спроб оскаржити поразку на виборах 2020 року.

Наразі розслідування не призвело до жодних кримінальних звинувачень. Слідчі опитали чинних і колишніх співробітників розвідки, а останніми тижнями намагалися допитати посадовців ФБР, причетних до обшуку в Мар-а-Лаго у 2022 році.

Розслідування є частиною ширших зусиль Мін'юсту, спрямованих проти імовірних опонентів президента.

Деякі союзники Трампа сподівалися, що воно може призвести до арешту Сміта, колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана та колишнього директора ФБР Джеймса Комі, якому адміністрація вже висунула звинувачення у двох інших справах.

Будь-які звинувачення за підсумками розслідування можуть зіткнутися з юридичними перешкодами. Частина юристів сумнівається, чи можуть прокурори порушити справу у Флориді, адже значна частина розслідування щодо Росії відбувалася у Вашингтоні та Вірджинії.